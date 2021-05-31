Дочь Кеннеди может получить должность посла

Президент США Джо Байден рассматривает кандидатуру дочери экс-президента США Джона Кеннеди Кэролайн для выдвижения на должность посла. Об этом сообщают издание Axios и информагентство Associated Press со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Собеседник Axios уточнил, что Кэролайн Кеннеди могут выдвинуть на пост посла США в Австралии. Источник AP отметил, что Байден также рассматривает ее «на другую должность в Азии».
Axios добавляет, что Байден обсуждает возможность выдвижения Викки Кеннеди — вдовы младшего брата 35-го президента США и сенатора Теда Кеннеди — на пост главы американского диппредставительства в одну из западноевропейских стран.
Кэролайн Кеннеди не впервой выступать в роли посла Соединенных Штатов. С октября 2013 года по январь 2017 года она уже выполняла эту роль в Японии во время администрации президента США Барака Обамы. Директор центра азиатских исследований Университета Джона Хопкинса в Вашингтоне Кент Колдер говорил, что результатом ее деятельности на этом посту стал визит Обамы в Хиросиму в мае 2016 года.
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