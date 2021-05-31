Зеленский открыл форум «Украина 30. Образование и наука»

Президент Владимир Зеленский открыл Всеукраинский форум «Украина 30. Образование и наука», который будет проходить в столице с 31 мая по 2 июня.

Ожидается, что участники мероприятия, в том числе представители Офиса президента, Кабинета Министров, Верховной Рады, Министерства образования и науки, украинские педагоги, ученые, западные партнеры, специалисты и эксперты, будут дискутировать на темы современных тенденций в образовании и науке, трансформации образовательного процесса в Украине.

Кроме того, планируется, что во время форума будут обсуждаться вопросы украинского образования и науки в мировом измерении, цифровизация и популяризация науки, обустройство комфортной среды для всех участников образовательного процесса.

Ожидается, что будет уделено внимание и роли современного университета как площадки для исследований, вопросам привлечения молодежи в науку и поддержки молодых ученых.

Напомним, что в феврале президент Владимир Зеленский дал старт серии из 30 масштабных еженедельных форумов в формате диалога с обществом о жизненно важных для страны вопросах.

В марте организаторы приостановили проведение мероприятий из-за локдауна в Киеве. Возобновили работу еженедельные форумы с 11 мая.

По состоянию на 30 мая проведено девять таких форумов.