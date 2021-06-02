В США из-за кибератаки остановились заводы крупнейшего производителя мяса

Все заводы мясоперерабатывающей компании JBS S.A. по переработке говядины в США приостановили работу после кибератаки. Об этом сообщают газета USA Today и Bloomberg со ссылкой на источник в Профсоюзе работников пищевой промышленности и торговли (United Food & Commercial Workers).

По данным Bloomberg, в результате хакерской атаки под ударом оказалась пятая часть всех производственных мощностей в США по производству говядины.

Всего у JBS S.A. в США работают девять предприятий по переработке говядины, еще пять специализируются на свинине, 26 — на мясе курицы.

В мясоперерабатывающей компании пообещали, что большая часть заводов восстановит работу к среде, 2 июля.

«Учитывая прогресс, которого добились за последние 24 часа наши профессионалы в сфере ИТ и команды наших фабрик, подавляющее большинство наших фабрик по производству говядины, свинины, птицы и готовых продуктов будут в рабочем состоянии завтра», — заявил гендиректор JBS Андре Ногейра, передает USA Today.

31 мая североамериканские и австралийский филиалы крупнейшего в мире предприятия по производству мяса JBS S.A. подверглись хакерским атакам. Из-за инцидента компании пришлось отменить смены на канадском заводе, который перерабатывает до 4,2 тыс. голов скота в день. Также смены отменили на некоторых предприятиях в США, а в Австралии пришлось полностью остановить забой.

По словам заместителя пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, JBS уведомила администрацию Байдена, что атака исходила от преступной организации, которая, вероятно, базируется в России. Она также отметила, что по этому вопросу Соединенные Штаты контактировали с российскими властями.

JBS S.A. — компания со штаб-квартирой в Сан-Паулу. У группы есть представительства в 15 странах. Bloomberg и Forbes называют JBS самым крупным производителем мяса в мире. 51% выручки компании приходится на США.