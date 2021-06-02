В Беларуси опубликовали новые кадры допроса Протасевича

Белорусский телеканал ОНТ опубликовал новые кадры допроса бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.
В 13-секундном ролике Протасевич утверждает, что его подставили. «Уверен, меня просто подставили. Потому что я это нигде не говорил, а как только я это сказал — сразу оказался в Минске. Вот сразу», — говорит Протасевич на видео.
О каких именно словах Протасевича идет речь в ролике, не конкретизируется. ОНТ сообщает, что расследование, в котором будут показаны кадры допроса журналиста, выйдет в эфир вечером 2 июня.
Инцидент с самолетом Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, произошел днем 23 мая. В аэропорту Минска заявили, что лайнер запросил посадку из-за сообщения о бомбе. В то же время в авиакомпании сообщили, что экипаж получил информацию о минировании от белорусских диспетчеров, которые дали указание посадить самолет в Минске. Для сопровождения пассажирского самолета в небо поднялся истребитель ВВС Белоруссии МиГ-29.
Самолет находился в минском аэропорту более пяти часов, но за это время опасных предметов на борту не нашли. Вместе с тем белорусские силовики сняли с рейса бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Этот канал активно освещал митинги в Беларуси после президентских выборов, которые прошли в августе прошлого года. Против журналиста в Беларуси были возбуждены три уголовных дела, связанных с массовыми беспорядками. Вместе с ним с самолета сняли его 23-летнюю подругу, гражданку России Софью Сапегу. Позднее оба были арестованы.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016