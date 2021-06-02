Войти
Шмыгаль дал прогноз курса гривны на ближайшие три года
макроэкономика
Шмыгаль дал прогноз курса гривны на ближайшие три года
Путин пообещал Лукашенко дешевый газ
соседи
Путин пообещал Лукашенко дешевый газ

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

макроэкономика
RSS

Шмыгаль дал прогноз курса гривны на ближайшие три года

403
Шмыгаль дал прогноз курса гривны на ближайшие три года

Кабинет министров ожидает курс гривны к доллару в 2022-2024 годах в коридоре 28-29 грн. Соответствующие цифры заложены в Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы и Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram- канале.

«Будет обеспечена макроэкономическая стабильность, а курс доллара ожидается в коридоре 28-29 грн», — написал он.

Как отметил премьер, правительство прогнозирует, что дефицит бюджета сократится почти вдвое и вернется к плановым 3% уже с 2023 года. Кроме того, государственный долг планируется уменьшить до уровня менее 50% ВВП.

По его словам, рост зарплат в следующие 3 года составит примерно 8-10% в год (с учетом инфляции). Инфляция вернется к таргету в 5% уже в 2023 году, а в 2022 составит 6,2%.

«Благодаря проведенным реформам уже в 2023 году сможем выйти на устойчивый тренд роста экономики в 5% в год», — добавил премьер.

Читайте также: Рада в первом чтении проголосовала налоговый законопроект «Дия City»

Отметим, Кабинет министров на внеочередном заседании 31 мая 2021 года принял бюджетную декларацию на 2022-2024 годы и Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы.

В то же время документ до сих пор не обнародован, а конкретные цифры прогноза неизвестны.

Кабмин, гривна, прогноз
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 2 июня 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Не читайте всю жизнь одну и ту же книгу

Хорошая новость заключается в том, что вовсе не обязательно ненавидеть неопределенность и избегать ее. На самом деле… она может приносить радость. Мы можем наслаждаться неопределенностью и влюбляться в нее. Эти новые отношения с неопределенностью могут открыть очень многое - свободу и радость, а также способность брать на себя все, что мы хотим.
Курт Джейкоб Гросанс
Курт Джейкоб Гросанс
фермер

Аграрная острасль – на пути к фиаско

Министр занимается чем угодно, но только не прямыми обязанностями – развитием отрасли и обеспечением продовольственной безопасности. Мне бы очень хотелось, чтобы сельскохозяйственная отрасль в Украине росла и крепла, а не уничтожалась такими популистами как Роман Лещенко.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Вашингтон подталкивает Киев к деэскалации – нужны переговорщики, настроенные на мирное решение

Последние неприятные известия из «Града на Холме» могли оказаться неожиданными только для наиболее фанатичных последователей секты «Свидетелей борьбы Вашингтона за украинские национальные интересы». Всем остальным уже давно понятно, что новая демократическая администрация США продолжает начатый предшественником Джо Байдена разворот в сторону realpolitik.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016