Зеленский призвал научиться уважать права друг друга

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев к взаимному уважению, а также уважению законов.

В своем видеообращении по случаю Дня Конституции Украины президент Украины подчеркнул важность уважения конституционных прав граждан и призвал украинцев уважать законы государства, а не думать, как их обойти.

«Думаю, именно сегодня каждый из нас должен честно ответить себе на простой, но важный вопрос: а что для тебя Конституция? Просто книга, которую читал так давно, что уже и не помню? Права, которыми хочу пользоваться, и обязанности, которые предпочел бы не выполнять? То, что постоянно хотят изменить политики? Или прочный правовой фундамент, на котором держится государство? А может быть, все проще? Возможно, наша Конституция — это источник ответов? Ответов, в которых иногда нуждается каждый из нас. Правильно ли мы живем? Как страна и как общество. Достаточно ли делаем для того, чтобы носить звание ответственного гражданина?», — сказал

Зеленский отметил, что в соответствии с первой статьей Конституции Украина является суверенным, независимым, демократическим, социальным и правовым государством. «Я думаю, здесь не хватает еще одного утверждения. Украина — невероятно красивая и обаятельная. И совсем не обязательно, чтобы это было записано в Конституции. Достаточно, чтобы это было выгравировано в нашем сердце. И когда каждый из нас, наконец, поймет, что лучшая страна — именно та, где мы родились, тогда каждый из нас всеми своими делами и словами будет ее беречь», — указал он.

Президент пояснил, что для него беречь Украину — это беречь каждого украинца, и именно конституционные права гражданина является подсказкой, как это делать.

«Мы должны научиться уважать права друг друга, понимать, что круг твоих прав не может посягать на права другого человека. Уважать закон, а не соревноваться в сообразительности, как можно его обойти. Давайте помнить об этом каждый раз, когда мы заходим в метро без маски, включаем ночью музыку, поджигаем траву, рубим собственный лес или едем перегруженной фурой. А особенно — помнить в моменты, когда готовы разорвать, виртуально или реально, любого, у кого есть другое, чем у тебя, мнение», — подчеркнул он.

Зеленский убежден, что с уважения к Конституции начинается гражданское общество, а с уважения к правам каждого начинается страна, которую уважает каждый.

«И особенно сегодня, не только в День Конституции, но и в День молодежи, мы должны пообещать себе, что передадим следующему поколению новую страну. Страну не агрессии и ненависти, а взаимного уважения, свободы и равенства. Давайте быть гражданами каждый день, а не только 28 июня. Бережем себя! Бережем людей вокруг нас! Бережем Украину! С Днем Конституции!», — сказал он в обращении.