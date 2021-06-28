Посольство США поздравило Украину с Днем Конституции

Посольство США поздравило украинцев с 25-й годовщиной принятия Конституции Украины.

«В 25-ую годовщину принятия Конституции Украины мы празднуем долгий и упорный путь Украины к построению демократического и независимого государства. США продолжат работать с Украиной для достижения ее евроатлантических устремлений и построения процветающего и светлого будущего для всех в Украине», — написало американское посольство в Твиттере.

28 июня 1996 года в 9:20 утра после заседания, которое длилось сутки почти непрерывно, Верховная Рада 315 голосами приняла Основной закон независимой Украины.