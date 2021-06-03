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Депозиты для малого и среднего бизнеса - Агропросперис Банк

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Депозиты для малого и среднего бизнеса - Агропросперис Банк

Одна из важных задач любого бизнеса — сохранить и приумножить свой капитал. Временно свободные денежные средства необходимо где-то хранить, чтобы в будущем иметь возможность реализовать крупный проект, расширять и развивать бизнес. Банковский депозит для бизнеса — это хорошая возможность защитить деньги от инфляции и получить дополнительный доход в виде процентов. Как правило, ставки по депозитам для корпоративных клиентов немного ниже, чем по вкладам физических лиц. Но при этом для украинского бизнеса банк депозиты предлагает с более гибкими условиями и дополнительными услугами.

Преимущества размещения вклада

Открыть бизнес депозит в Агропросперис Банке безопасно и выгодно, потому что банк:

  • имеет 100% иностранный капитал (США и Европа);
  • регулярно подтверждает самый высокий рейтинг надежности депозитов;
  • специализируется на финансировании самой перспективной и надежной отрасли экономики — агросектора;
  • предлагает клиентам привлекательные процентные ставки и удобные депозитные программы.

Виды депозитов для бизнеса

Агропросперис Банк предлагает разнообразные депозиты для малого и среднего бизнеса, учитывающие потребности и возможности конкретного бизнеса. Каждое юридическое лицо или физическое лицо-предприниматель найдет для себя подходящие условия с разными сроками размещения, процентными ставками и дополнительными опциями.

Депозиты для малого бизнеса можно открыть с ежемесячной выплатой процентов или в конце срока, а также с капитализацией процентов. Срок размещения от 31 дня и более. Чем дольше срок вклада, тем выше процентная ставка. Бизнес-клиенты могут открыть вклад в Агропросперис Банке в гривнах и в долларах США.

Отдельно для юридических лиц доступны такие программы:

  • “Овернайт” — вклад до востребования с начислением 3% на остаток денежных средств на счету.
  • “Свободные средства” — текущий счет с начислением 3% на остаток денежных средств на счету.

Такие специфические программы для юридических лиц позволяют пользоваться оборотным капиталом, но при этом получать дополнительный доход от временно свободных денег на банковском счете.

Зачем бизнесу открывать депозит

Депозит — удобный и надежный финансовый инструмент, оформить его для бизнеса стоит по таким причинам:

  • Простой и пассивный способ получения дохода: не нужно следить за курсом валют, стоимостью акций или других активов. Достаточно разместить деньги на счет и получать стабильный дополнительный доход.
  • Защита денег от обесценивания: проценты по депозитам превышают уровень инфляции.
  • В банке денежные средства надежно защищены в отличии от хранения наличных на предприятии.
депозиты для бизнеса
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