Депозиты для малого и среднего бизнеса - Агропросперис Банк

Одна из важных задач любого бизнеса — сохранить и приумножить свой капитал. Временно свободные денежные средства необходимо где-то хранить, чтобы в будущем иметь возможность реализовать крупный проект, расширять и развивать бизнес. Банковский депозит для бизнеса — это хорошая возможность защитить деньги от инфляции и получить дополнительный доход в виде процентов. Как правило, ставки по депозитам для корпоративных клиентов немного ниже, чем по вкладам физических лиц. Но при этом для украинского бизнеса банк депозиты предлагает с более гибкими условиями и дополнительными услугами.
Открыть бизнес депозит в Агропросперис Банке безопасно и выгодно, потому что банк:
Агропросперис Банк предлагает разнообразные депозиты для малого и среднего бизнеса, учитывающие потребности и возможности конкретного бизнеса. Каждое юридическое лицо или физическое лицо-предприниматель найдет для себя подходящие условия с разными сроками размещения, процентными ставками и дополнительными опциями.
Депозиты для малого бизнеса можно открыть с ежемесячной выплатой процентов или в конце срока, а также с капитализацией процентов. Срок размещения от 31 дня и более. Чем дольше срок вклада, тем выше процентная ставка. Бизнес-клиенты могут открыть вклад в Агропросперис Банке в гривнах и в долларах США.
Отдельно для юридических лиц доступны такие программы:
Такие специфические программы для юридических лиц позволяют пользоваться оборотным капиталом, но при этом получать дополнительный доход от временно свободных денег на банковском счете.
Депозит — удобный и надежный финансовый инструмент, оформить его для бизнеса стоит по таким причинам:
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