NASA спустя 30 лет отправит две миссии на Венеру

NASA одобрило две миссии на Венеру, которые станут первыми для США после более чем 30-летнего перерыва. Об этом заявил заместитель администратора NASA по науке Томас Зурбухен.
«Мы активизируем нашу программу по планетарной науке, интенсивно исследуя мир, который NASA не посещало более 30 лет», — сказал он.
Экспедиции должны отправиться на Венеру в 2028–2030 годах. На каждую NASA потратит около $500 млн.
В феврале 2020 года управление предварительно отобрало четыре концепции миссии на Венеру. После проведения экспертной оценки были окончательно выбраны две из них: DAVINCI + и VERITAS.
Задача DAVINCI + — исследовать состав атмосферы Венеры. Это первая миссия США в атмосферу Венеры с 1978 года. «Результаты могут изменить наше понимание формирования планет земной группы в Солнечной системе и за ее пределами», — отметило NASA.
По данным с DAVINCI + ученые хотят понять, как атмосфера Венеры формировалась и развивалась, а также определить, был ли на планете когда-либо океан. Специальный аппарат будет погружаться в атмосферу планеты и проводить необходимые исследования. С помощью DAVINCI + планируется получить снимки с высоким разрешением уникальных геологических объектов Венеры.
Миссия VERITAS будет картировать поверхность Венеры для лучшего понимания геологической истории планеты и получения ответа на вопрос о причинах ее кардинальных отличий от Земли. Карта будет построена при помощи радара, установленного на орбитальном аппарате.
«Поразительно, как мало мы знаем о Венере, но совокупные результаты этих миссий расскажут нам о планете, начиная с облаков в ее небе через вулканы на ее поверхности вплоть до самого ее ядра. Это будет так, как если бы мы заново открыли планету», — подытожил ученый программы NASA Discovery Том Вагнер.
В сентябре 2020 года журнал Nature Astronomy опубликовал результаты исследования группы астрономов во главе с Джейн Гривз из Кардиффского университета. Они обнаружили в атмосфере Венеры газ фосфин, который считается биомаркером — признаком возможной жизнедеятельности.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016