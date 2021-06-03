NASA спустя 30 лет отправит две миссии на Венеру

NASA одобрило две миссии на Венеру, которые станут первыми для США после более чем 30-летнего перерыва. Об этом заявил заместитель администратора NASA по науке Томас Зурбухен.

«Мы активизируем нашу программу по планетарной науке, интенсивно исследуя мир, который NASA не посещало более 30 лет», — сказал он.

Экспедиции должны отправиться на Венеру в 2028–2030 годах. На каждую NASA потратит около $500 млн.

В феврале 2020 года управление предварительно отобрало четыре концепции миссии на Венеру. После проведения экспертной оценки были окончательно выбраны две из них: DAVINCI + и VERITAS.

Задача DAVINCI + — исследовать состав атмосферы Венеры. Это первая миссия США в атмосферу Венеры с 1978 года. «Результаты могут изменить наше понимание формирования планет земной группы в Солнечной системе и за ее пределами», — отметило NASA.

По данным с DAVINCI + ученые хотят понять, как атмосфера Венеры формировалась и развивалась, а также определить, был ли на планете когда-либо океан. Специальный аппарат будет погружаться в атмосферу планеты и проводить необходимые исследования. С помощью DAVINCI + планируется получить снимки с высоким разрешением уникальных геологических объектов Венеры.

Миссия VERITAS будет картировать поверхность Венеры для лучшего понимания геологической истории планеты и получения ответа на вопрос о причинах ее кардинальных отличий от Земли. Карта будет построена при помощи радара, установленного на орбитальном аппарате.

«Поразительно, как мало мы знаем о Венере, но совокупные результаты этих миссий расскажут нам о планете, начиная с облаков в ее небе через вулканы на ее поверхности вплоть до самого ее ядра. Это будет так, как если бы мы заново открыли планету», — подытожил ученый программы NASA Discovery Том Вагнер.

В сентябре 2020 года журнал Nature Astronomy опубликовал результаты исследования группы астрономов во главе с Джейн Гривз из Кардиффского университета. Они обнаружили в атмосфере Венеры газ фосфин, который считается биомаркером — признаком возможной жизнедеятельности.