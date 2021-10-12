Россия отправит в 2029 году миссию к Венере

Запуск первой в истории современной истории России миссии к Венере планируется на 11 ноября 2029 года, эту дату представила заведующая лабораторией спектроскопии планетных атмосфер Института космических исследований РАН Людмила Засова на проходящем в Москве 12-м Международном симпозиуме по исследованиям Солнечной системы.

Согласно представленному ею слайду, дата пуска планируется на 11 ноября 2029 года. Ранее сообщалось только о месяце и годе запуска, сообщает РИА Новости.

Впрочем, накануне научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый на той же конференции не исключил, что запуск миссии может быть отложен на небольшой срок.

Речь идет о межпланетной станции «Венера-Д», состоящей из орбитального и посадочного аппаратов для комплексного изучения атмосферы Венеры, ее поверхности, внутреннего строения и окружающей плазмы. Программа исследования планеты включает еще две миссии: в июне 2031 года — для продолжения исследования атмосферы планеты, в июне 2034 года — для доставки на Землю образцов атмосферы, аэрозолей и, возможно, грунта с Венеры.

Ранее о своих планах исследования Венеры во второй половине десятилетия заявили в США. Они планируют отправить к Венере автоматические станции: Davinchi+ (2019-2031 годы) для изучения плотной атмосферы планеты и определения существования океана на ее поверхности и Veritas (2028-2029 годы) для составления геологической карты планеты. Помимо России и США отправить научный аппарат к Венере планирует Индия (проект Shukrayaan), Европа — EnVision (2031-2032 годы) и Япония — Akatsuki 2 (2033 год).

Ранее СССР имел наибольший опыт исследования Венеры. В прессе в свое время эту ее называли «советской планетой», поскольку в общей сложности Советский Союз осуществил 10 успешных посадок на Венеру. Однако в современной российской истории это будет первая национальная миссия к Венере.