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В Мнфине уверяют, что новые налоги на продажу жилья не коснутся рядовых граждан

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В Мнфине уверяют, что новые налоги на продажу жилья не коснутся рядовых граждан

Законопроект с поправками в Налоговый кодекс об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений («ресурсный», № 5600) предлагает отмену льгот по уплате НДС для субъектов хозяйствования, занимающихся перепродажей квартир на вторичном рынке, сообщил министр финансов Сергей Марченко.

«Норма проекта направлена на субъекты хозяйствования, имеющие бизнес по перепродаже квартир на вторичном рынке и создающие не конкурентные условия для застройщиков, так как не уплачивают НДС. Эта норма не касается физических лиц, поскольку они не являются плательщиками НДС», — пояснил Марченко в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

Он также подчеркнул, что указанная норма не повлияет на цены на жилье.

В то же время первая продажа нового жилья продолжит облагаться НДС. Также сохраняется льгота для первой продажи доступного жилья и жилья, строящегося за государственные средства.

Марченко также отметил, что предусмотренное законопроектом увеличение ставки на доход физлиц до 18% касается только доходов, полученных от продажи третьего и следующих объектов недвижимости в течение одного года.

«Эта норма не касается рядовых граждан. Продажа трех и более объектов недвижимости за год — это бизнес», — подчеркнул он.

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При этом действующие ставки НДФЛ для продажи в течение года первого объекта недвижимости (0%) и второго (5%) остаются без изменений.

Как сообщалось, законопроект № 5600 также предлагает не облагать налогом на доходы физлиц доход заемщиков программ «Доступные кредиты 5-7-9%» и «Доступная ипотека 7%».

налоги, жилье, Сергей Марченко
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