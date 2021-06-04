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У разведки США нет доказательств внеземного происхождения НЛО

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Разведывательные службы США не нашли доказательств того, что неопознанные летающие объекты (НЛО), которые ранее видели американские военные, имеют внеземное происхождение, специалисты допускают, что в отдельных случаях это могли быть некие разработки России или Китая. Об этом сообщила в четверг электронная версия газеты The New York Times.

Источники издания из числа официальных лиц ознакомились со сведениями, приведенными в докладе американской разведки, который пока не был опубликован. Его незасекреченная версия, как ожидается, будет представлена Конгрессу США к 25 июня. Как следует из доклада, американские спецслужбы «не обнаружили свидетельств того, что воздушные явления, которые наблюдали пилоты ВМС США в последние годы, являются космическими кораблями пришельцев». Вместе с тем американское разведывательное сообщество по-прежнему по большей части не может объяснить произошедшее.

Как говорится в публикации, «в докладе указано, что подавляющее большинство из 120 инцидентов, имевших место в последние два десятилетия, не связано с военными или какими-либо другими новейшими техническими разработками правительства США». «Данный вывод, по всей видимости, должен исключить возможность того, что пилоты ВМС, сообщавшие о неопознанных летательных аппаратах, могли сталкиваться с программами, которые власти хотели держать в секрете», — отмечает издание.

«В докладе также рассматриваются инциденты за последние два десятилетия, связанные с иностранными военными. Сотрудники разведки полагают, что по крайней мере некоторые воздушные феномены могли быть экспериментальными технологическими разработками стран-соперников, вероятнее всего России или Китая», — подчеркивается в статье. Один из источников отметил, что «среди сотрудников разведки и военных были опасения, что Китай или Россия могли экспериментировать с гиперзвуковыми технологиями». Как говорится в материале, если бы эти гипотезы подтвердились, то они свидетельствовали бы о значительном преимуществе РФ или Китая в сфере данных разработок.

В докладе говорится, что «многие из наблюдавшихся явлений по-прежнему трудно объяснить». Это, в частности, касается резкого ускорения НЛО и смены направления их движения. Исследователи допускают, что в некоторых случаях неопознанные летающие объекты могли являться надувными шарами, применявшимися при проведении исследований.

По словам источников, в итоговой версии доклада будет засекреченный раздел. Однако в нем «не будут приводиться какие-либо свидетельства того, что данные феномены являются космическими кораблями пришельцев», говорится в материале.

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Ранее бывший президент США Барак Обама в эфире телеканала CBS подтвердил наличие у американских властей снимков воздушных явлений, природа которых, по его словам, до сих пор остается неясной. В конце 2017 года стало известно, что в Пентагоне ранее действовала засекреченная программа сбора и анализа данных об «аномальных аэрокосмических угрозах». В 2007-2012 годах на нее было выделено $22 млн. На начальном этапе за программу отвечало разведывательное управление Министерства обороны США.

После того как информация о существовании программы попала в печать, военное ведомство США обнародовало ряд видеозаписей, запечатлевших контакты американских военных летчиков с предполагаемыми НЛО. В свою очередь в аппарате Конгресса США заявляли, что никаких сенсационных данных реализация программы не принесла.

США, НЛО
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