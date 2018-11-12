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Россия уменьшила роль доллара в экономике

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Россия уменьшила роль доллара в экономике

Россия предпринимает усилия для уменьшения зависимости от доллара, они уже принесли некоторые результаты. Такая оценка приводится в статье, опубликованной в воскресенье на сайте газеты The Wall Street Journal.

«Россия пытается отказаться от доллара в то время, как ее экономика ощущает на себе давление американских санкций, страна готовится к новым ограничениям, которые, как ожидается, введут в конце этого месяца», — констатируется в материале. «Так называемая дедолларизация, которую поддерживают президент Владимир Путин и российский Центробанк, должна помочь смягчить удар, если западные санкции будут нацелены на финансовую систему», — отмечает издание.

Согласно приведенным газетой оценкам, «доля вкладов частных лиц и фирм в иностранных валютах в российских банках упала в сентябре этого года до 26% с пикового показателя на уровне 37%, имевшего место в 2016 году». Кроме того, «доля доходов от экспорта в долларах снизилась до 68% во втором квартале текущего года с 80% в 2013 году».

«Быстро развивающаяся торговля России с Китаем также свидетельствует об этом», — констатируется в материале. В нем приводятся данные, согласно которым «доля их двусторонней торговли в рублях и юанях в течение четырех лет увеличилась почти в четыре раза, до 19%». «Российские официальные лица также предлагали применять национальные валюты в торговле нефтью с такими странами, как Иран и Турция, однако усилия на этом направлении пока принесли мало результатов», — отмечается в публикации.

Как констатирует газета, «Россия присоединилась к растущему ряду стран, которые дают отпор гегемонии американской валюты». В материале констатируется, что КНР ранее представила нефтяной фьючерс в юанях, который «быстро снискал популярность среди трейдеров». «Официальные лица ЕС искали пути для расширения роли евро и открыто обсуждали возможность создания новой системы расчетов, независимой от США. Иран, которому угрожают более широкие санкции США, чем России, также принял меры для сокращения роли доллара, таким же образом поступили Венесуэла и Пакистан», — говорится в статье.

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Вместе с тем в материале заявляется, что России будет чрезвычайно трудно полностью отказаться от доллара, в частности в связи с тем, что страна в значительной мере полагается на экспорт нефти и газа.

Россия, доллар, дедолларизация
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