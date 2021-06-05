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Два гражданина РФ нелегально пересекли границу, чтобы отдохнуть в Одессе

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Два гражданина РФ вплавь добрались до Украины, объяснив незаконное пересечение границы желанием отдохнуть в Одессе.

Как сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины, граждан РФ задержал 5 июня пограничный патруль, который нес службу в районе населенного пункта Лукашовка (Черниговская область).

«Мужчины 1980 и 1982 годов рождения незаконно пересекли границу с территории РФ на территорию Украины, переплыв реку Ворскла», — отмечается в сообщении.

Иностранцы имели с собой только водительское удостоверение и рюкзак с личными вещами. «Россияне рассказали правоохранителям, что были намерены добраться до Одессы, чтобы отдохнуть на море. Избрали незаконный путь в связи с действием карантинных ограничений», — сообщила пресс-служба.

Также пограничники выяснили, что одному из них в 2019 году запрещали въезд в Украину на 3 года за нарушение украинского законодательства.

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Граждане РФ задержаны. За незаконное пересечение государственной границы Украины им грозит административная ответственность. Их дальнейшую судьбу решит суд.

Кроме этого, обоим гражданам РФ будет запрещен въезд в Украину сроком на 10 и 5 лет соответственно.

Россия, Госпогранслужба, граница
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