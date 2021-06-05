Два гражданина РФ нелегально пересекли границу, чтобы отдохнуть в Одессе

Два гражданина РФ вплавь добрались до Украины, объяснив незаконное пересечение границы желанием отдохнуть в Одессе.
Как сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины, граждан РФ задержал 5 июня пограничный патруль, который нес службу в районе населенного пункта Лукашовка (Черниговская область).
«Мужчины 1980 и 1982 годов рождения незаконно пересекли границу с территории РФ на территорию Украины, переплыв реку Ворскла», — отмечается в сообщении.
Иностранцы имели с собой только водительское удостоверение и рюкзак с личными вещами. «Россияне рассказали правоохранителям, что были намерены добраться до Одессы, чтобы отдохнуть на море. Избрали незаконный путь в связи с действием карантинных ограничений», — сообщила пресс-служба.
Также пограничники выяснили, что одному из них в 2019 году запрещали въезд в Украину на 3 года за нарушение украинского законодательства.
Граждане РФ задержаны. За незаконное пересечение государственной границы Украины им грозит административная ответственность. Их дальнейшую судьбу решит суд.
Кроме этого, обоим гражданам РФ будет запрещен въезд в Украину сроком на 10 и 5 лет соответственно.
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