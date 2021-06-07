Российская ФСБ сообщила о разоблачении «агента СБУ»

В России разоблачен агент Службы безопасности Украины, гражданин Украины Алексей Семеняка, говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.

Семеняку выслали из РФ, он уехал в Украину. Ему запретили въезд в Россию на 25 лет.

Как сообщили в российской спецслужбе, Семеняка якобы занимался «разведывательно-подрывной деятельностью в интересах украинских спецслужб». Его в течение длительного времени координировали сотрудники украинской контрразведки, уверяет ФСБ. В частности, деятельностью Семеняки занимались сотрудники управления Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

«В результате оперативного реагирования и принятых ФСБ России неотложных мер, Семеняка А.П. не успел нанести ущерб внешней безопасности Российской Федерации. Пребывание иностранца на территории России признано нежелательным, ему закрыт въезд на территорию нашей страны сроком на 25 лет. 3 июня 2021 г. гражданин Украины покинул территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении спецслужбы.

Ее сотрудники изъяли у Семеняки «персональные электронные устройства», в которых якобы были сообщения от сотрудников СБУ. Последние, по данным ФСБ, предлагали украинцу оказать им содействие в решении рабочих вопросов, «имеющих конечной целью нанесение ущерба безопасности интересам Российской Федерации». При этом «третьи лица», находящиеся в Киеве, пытались удаленно уничтожить данных с мобильного устройства, утверждают там.

Семеняка якобы подтвердил, что поддерживал «длительные отношения» с представителями СБУ и оказывал им «разноплановую консультационную помощь», заявили в ФСБ.