Украина проведет полный аудит всех водных ресурсов страны

Украина проведет комплексный аудит водных ресурсов, этот вопрос уже обсуждался на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в рамках инициативы об аудите всех недр страны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в понедельник в ходе форума «Украина 30. Экология».

«Мы обсуждали на прошедшем заседании СНБО, и аналогично с аудитом всех недр будет проведен комплексный аудит всех водных ресурсов», — сообщил он.

Зеленский уточнил, что уже начался государственный мониторинг, который охватывает все основные реки Украины.