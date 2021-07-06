В Украине проведут инвентаризацию водных и лесных ресурсов, а также объектов государственной и коммунальной собственности, находящихся на территории теробщин.
Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона по итогам совещания с представителями министерств, других ЦОИВ и облгосадминистраций по выполнению Решения СНБО «О мерах государственной региональной политики в поддержку децентрализации власти».
В частности, в мероприятии приняли участие представители Миндовкилля, Госгеонедр, ГНС, Госгеокадастра, Минюста, Минэкономики, Минагрополитики, Фонда госимущества, Госводагентства и Гослесагентства.
«Согласно информации от Миндовкилля, Госводагентства и Гослесагентства по объектам поверхностных вод, основных характеристик лесничеств и территорий, которую они занимают, сейчас возникла необходимость проведения тщательной системной работы для получения достоверной информации о таких объектах и осуществление мероприятий по их оцифровке», - отметил глава Минрегиона Алексей Чернышев.
По словам заместителя министра Вячеслава Негоды, «задача сейчас — скоординировать работу, создать дорожную карту по каждому направлению и определить сроки выполнения».
«Для этого мы должны выяснить, какие есть проблемы, и что нужно сделать на уровне центральной власти», — добавил он.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал указ о старте проекта «Зеленая страна», цель которого — за 10 лет увеличить площади лесов на один миллион гектаров.
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