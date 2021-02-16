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В Украине ввели новые штрафы для водителей и пешеходов

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В Украине ввели новые штрафы для водителей и пешеходов

Верховная рада ужесточила ответственность за отдельные нарушения правил дорожного движения. Народные депутаты одобрили во втором чтении законопроект №2695.

Как сообщает РБК-Украина, "за" проголосовали 325 парламентариев.

Штрафы для водителей

Минимальный штраф повышается до 510 гривен. Такое наказание предусмотрено за:

  • непристегнутый ремень;
  • отсутствие шлема у мотоциклиста;
  • неосвещенный номерной знак;
  • разговор по телефону за рулем без гарнитуры;
  • нарушение правил проезда перекрестков, остановок, проезд на запрещающий сигнал светофора, правил обгона.

За бегство с места ДТП штраф возрастет с 255 до 3,4 тысячи гривен. Такое же наказание будет за превышение скорости в населенных пунктах более чем на 50 км/ч.

За непредоставление преимущества в движении авто "скорой", полиции или аварийной службе штраф повысят с 510 до 680 грн. Создание аварийной ситуации будут наказывать штрафом в 1445 грн, а за нарушение, которое привело к ДТП - 850 грн.

Езду без прав будут наказывать штрафом в 425 грн. Однако если у водителя прав нет вовсе, ему придется заплатить 3,4 тысячи грн. Ранее лишенных прав водителей будут штрафовать на 20,4 тысяч грн.

Повторное на протяжении года совершение такого нарушения влечет наложение штрафа в размере 40800 грн с лишением права управления транспортом на срок от 5 до 7 лет и с платным изъятием транспортного средства или без такового.

Если водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, ему будет грозить штраф в размере 17 тысяч грн (сейчас 10,2 тысячи) с лишением водительских прав на год. За повторное нарушение в течение года - 34 тысячи грн с лишением прав на три года. Если водитель нарушит в третий раз - штраф 51 тысяча грн, лишение прав на 10 лет и конфискация транспортного средства.

Штрафы для пешеходов

Согласно закону, пешеходов, которые переходят дорогу в неположенном месте, будут наказывать штрафом в 255 грн (ранее был 51 грн). За нарушение ПДД велосипедисты должны будут заплатить штраф в размере 340 грн. За эти же нарушения, совершенные в нетрезвом виде - 680 грн, за создание аварийной ситуации - 850 грн.

Ответственность за ДТП с жертвами и пострадавшими

За ДТП в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, в результате которого потерпевший получил травмы средней тяжести, будут наказывать лишением свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от трех до пяти лет. Сейчас же за правонарушение грозит штраф в размере 3400 до 8500 гривен.

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Такие же действия предлагают наказывать лишением свободы на срок до 3 до 8 лет (лишение прав от 5 до 8 лет) в случае, если пострадавший получил тяжелое повреждение.

В случае смерти потерпевшего виновнику в состоянии опьянения грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет (лишение прав на срок от 5 до 10 лет). Если жертв несколько - лишение свободы на срок от 7 до 12 лет (лишение прав на срок от семи до десяти лет).

 

ДТП, штрафы
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