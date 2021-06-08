Польша добивается срочной встречи Байдена и Дуды

Польша пытается договорится о встрече президента страны Анджея Дуды с американским коллегой Джо Байденом перед переговорами с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает газета Rzeczpospolita.
Согласно данным издания, полученным от независимых источников, президент США не предупредил ни Польшу, ни Украину о намерении отменить ограничения, введенные против «Северного потока — 2».
Как подчеркивает СМИ, польские власти опасаются, что такой шаг Джо Байдена станет прецедентом и будет определять отношение к Польше и другим странам Восточной Европы в будущем.
В Варшаве также констатировали общее «охлаждение и напряженность» в отношениях с Вашингтоном.
В связи с чем лучшим способом развеять опасения Польши была бы отдельная встреча Анджея Дуды и Джо Байдена по случаю саммита НАТО в Брюсселе 14 июня, то есть за два дня до переговоров между лидерами США и России в Женеве, пишет газета.
Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству «Северного потока — 2» будет сложно, поскольку он практически достроен, и отменил введенные ограничения. Однако затем Вашингтон объявил санкции против российских организаций и 13 судов, участвующих в возведении магистрали.
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