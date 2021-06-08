Останки двух человек так и не были найдены после катастрофы MH17

Останки двух из 298 человек так и не были обнаружены после крушения Boeing на Украине в июле 2014 года. Об этом сообщил в понедельник на слушаниях в нидерландском судебном комплексе «Схипхол» по катастрофе рейса MH17 председательствующий судья Хендрик Стейнхёйс, сообщает ТАСС.

«В общей сложности были установлены личности 296 человек, чьи тела или части тел были обнаружены на месте крушения, — отметил он. — В отношении двух человек, которые предположительно находились на борту, но чьи останки не были обнаружены, было проведено расследование на основании найденных на месте крушения объектов, таких как удостоверения личности и мобильные телефоны. Данное расследование показало, что указанные люди находились на борту рейса MH17, их телефоны были подключены к вышкам передачи сигналов рядом с аэропортом „Схипхол“ и содержали снимки, сделанные в аэропорту».

Пассажирский самолет Boeing компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в контролируемой боевиками части Донецкой области, в результате чего погибли 298 человек — граждане десяти государств. Для уголовного расследования трагедии была создана Совместная следственная группа (ССГ), которая в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава боевиков так называемой Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался в Нидерландах 9 марта 2020 года, их обвиняют в том, что они занимались доставкой зенитной установки «Бук» в Украину с территории РФ.