В Минкультуры поддерживают инициативу об отсрочке обязательного дубляжа фильмов на украинский язык

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко поддерживает инициативу об отсрочке начала действия некоторых статей закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», касающихся обязательного дубляжа фильмов на украинском языке.
«Было обращение коллег из телеканалов в связи с тем, что в этом году у них не было ни финансовых, ни физических возможностей продолжать съемки проектов, которые они планировали, отсрочить на время карантина действие этого закона. Так как сам закон, по сути, не изменяется, а только переносятся сроки, то я вижу в этом шаг навстречу представителям индустрии», — сказал Ткаченко на пресс-конференции по результатам работы в должности министра во вторник в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.
На уточняющий вопрос, не видит ли министр проблем в том, что его позиция по ряду языковых вопросов отличается от позиции уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя, ответил, что не видит существенного отличия в их позициях, кроме «ударений».
«Если я говорю о ласковой украинизации — это не принудительная украинизация», — добавил Ткаченко.
Как сообщалось, народные депутаты из фракции «Слуга народа» Никита Потураев и Евгения Кравчук зарегистрировали в Верховной Раде законопроект № 5554, который предлагает отсрочить начало действия некоторых статей закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», касающихся обязательного показа фильмов на телевидении и в кинотеатрах на украинском языке.
Законопроект, в частности, предусматривает, чтобы эта норма начала действовать через два месяца после окончания карантина в Украине, а не с 16 июля 2021 года, как это предусмотрено самим «языковым» законом.
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