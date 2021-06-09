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Суды будут ориентироваться не на Офис президента, а на Запад, - политолог

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Суды будут ориентироваться не на Офис президента, а на Запад, - политолог

Офис президента не сможет усилить свое влияние на судебную систему, несмотря на публичные конфликты с рядом ведущих судебных институций. Судьи будут все больше ориентироваться на Запад, от давления которого президент их защитить не способен. Так полагает политтехнолог, руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

«Часть судей уже смотрит на Запад. Там прекрасно понимают, что коллективный Запад будет дожимать судебную реформу в той редакции, которая позволит контролировать ему судебную ветвь власти. Украинские суды „берут в оборот“ и этот ярко тренд проявился, в частности, в ситуации вокруг Окружного административного суда Киева. Судя по всему, в ближайшее время Запад своих целей тут добьется. И судьи уже начинают ориентироваться в соответствии с конъюнктурой», — полагает он.

Попытки Офиса президента получить серьезное влияние на судебную систему, по мнению эксперта, обречены на провал. Того влияния на суды, которое у власти было во времена Порошенко, Зеленскому добиться не удастся.

«Раньше мы видели, что судебная вертикаль опекалась господином Филатовым — замглавы Администрации президента у Порошенко. Был еще такой Александр Грановский. Собственно, они и „решали вопросы“. И, в принципе, эта вертикаль работала достаточно эффективно, но тогда не было фактора „третий лишний“. Запад ставил перед Порошенко задачу судебной реформы, ну в первую очередь он стремился создать антикоррупционную вертикаль, увенчанную Антикоррупционным судом, — до судебной ветви власти в целом у Запада руки не доходили. Поэтому судебная реформа была отформатирована под президента Порошенко. Сейчас же Запад хочет взять под свой контроль всю судебную систему, он вмешивается в те планы, которые есть у Офиса президента. Запад спутает им все карты», — полагает Золотарев.

Если же в стране будет проведена судебная реформа согласно тем требованиям, которые озвучивает Запад и его ставленники, то именно Запад и будет контролировать суды в Украине.

«Влияние президента на политические, экономические решения в стране возросло за последние полгода и судьи не хотят сейчас особо конфликтовать с Офисом президента, но внешний фактор, скорее всего, окажется сильнее», — полагает эксперт.

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Напомним, 29 декабря 2020 года Владимир Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КС.

В апреле президент внес в Верховную Раду как неотложный законопроект, которым предлагает ликвидировать Окружной административный суд Киева.

Эти решения были раскритикованы многими юристами как подрывающие независимость судебной ветви власти.

ВС, суд, КС, Офис президента, ОАСК
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