Зеленский инициирует законопроекты по реформированию судебной системы

Президент Украины Владимир Зеленский предложит Верховной Раде поддержать законопроекты для решения проблемных вопросов в судебной системе, сообщила его пресс-служба в субботу.

Отмечается, что полномочия Окружного административного суда Киева (ОАСК) будут сокращены.

В случае принятия первого законопроекта все судебные споры, в которых обжалуются акты центральных органов исполнительной власти, государственных регуляторов и любого другого субъекта властных полномочий, которые распространяются на всю территорию Украины, изымаются из исключительной подсудности Окружного административного суда города Киева и будут переданы в Верховный суд как суд первой инстанции. Судом апелляционной инстанции в таких спорах будет Большая палата Верховного суда.

«Такое урегулирование подсудности дел Верховному суду в качестве суда первой инстанции сделает невозможным любые манипуляции с решениями субъектов властных полномочий, которые ранее могли провоцироваться через обжалования в ОАСК», — отмечается в сообщении.

Второй законопроект предусматривает обязательную проверку на добродетель действующих и будущих членов Высшего совета правосудия (ВСП), а также регулирует вопросы деятельности службы дисциплинарных инспекторов в качестве постоянного структурного подразделения секретариата ВСП.

Третьим законопроектом вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях и вводится ответственность за непредоставление информации по запросу дисциплинарного инспектора ВСП.

Президент считает принятие таких законопроектов крайне необходимым и настаивает на скорейшем их рассмотрении.

«Действующее законодательство дает необходимые рамки, чтобы проводить изменения. Но конкретные шаги требуют подтверждения от парламента», — сказал Зеленский.