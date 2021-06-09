Германия работает над сохранением транзита газа через Украину, - Масс

Германия и США продолжат на текущей неделе переговоры по вопросу реализации «Северного потока — 2» и вытекающих из нее разногласий между двумя странами, цель — достигнуть конкретного прогресса к августу. Об этом заявил в среду глава МИД ФРГ Хайко Маас, отвечая в Бундестаге на вопросы немецких парламентариев, передает агентство Bloomberg.

По словам Мааса, цель переговоров — «достигнуть действительно конкретного прогресса» по «Северному потоку — 2» к августу. В настоящее время в США находится переговорная группа из ФРГ. Ее возглавляют внешнеполитический советник канцлера ФРГ Ян Хеккер и экономический советник Ангелы Меркель Ларс-Хендрик Реллер.

Германия будет прилагать усилия для продления соглашения по транзиту российского газа через Украину, заявил Маас.

«Канцлер ясно дала понять российскому президенту, что это (сохранение транзита газа через Украину — Ред.) для нее является условием продолжения реализации проекта «Северного потока — 2», — сказал он. «Мы можем себе представить переговоры о продлении действующего контракта о транзите газа. Мы хотим, чтобы газ на долгосрочной перспективе поставлялся через Украину», — добавил Маас.