Американский производитель мяса JBS заплатил хакерам-вымогателям $11 млн

Руководство транснациональной корпорации JBS, специализирующейся на переработке пищевых продуктов, выплатило $11 млн хакерам, которые ранее атаковали ее системы с применением вирусов-вымогателей. Об этом сообщил руководитель американского подразделения компании Андре Ногейра в интервью журналистам газеты The Wall Street Journal, которое было опубликовано в среду.

«Было очень болезненно платить преступникам, но мы поступили правильно по отношению к нашим клиентам», — приводит издание его слова. Ногейра уточнил, что средства были переданы хакерам уже после того, как большая часть предприятий компании возобновила работу, приостановленную из-за атаки.

Руководитель американского подразделения JBS сообщил, что узнал о кибератаке 30 мая. Вскоре его подчиненные получили требования выплатить деньги. Компания сразу же оповестила о произошедшем ФБР. Часть ее систем отключили, чтобы замедлить распространение вредоносного программного обеспечения. Специалисты пока не выяснили, как именно хакеры получили доступ к компьютерам JBS, проводится расследование.

Ногейра отметил, что в компании допускали возможность повторных атак на ее системы. «Мы не могли рисковать тем, что у нас что-то пойдет не так в процессе восстановления», — пояснил он. «Это была страховка для защиты наших клиентов», — добавил топ-менеджер, говоря о выплате. Он констатировал, что «внешние советники» помогли компании договориться с хакерами. Правоохранительные органы были осведомлены об этом. Когда именно деньги были переданы киберпреступникам, не уточняется.

Ранее в JBS сообщили, что компьютерные сети ее североамериканского и австралийского подразделений подверглись кибератаке. По свидетельству Белого дома, JBS заявила, что вредоносное программное обеспечение применила преступная организация, которая, по мнению компании, может находиться в России. Американская администрация утверждает, что контактирует с российскими властями по поводу этой хакерской атаки, но не уточняет, передает ли Вашингтон Москве конкретную информацию по эпизоду, готов ли к двустороннему сотрудничеству по линии правоохранительных органов. Расследованием инцидента занимается ФБР.