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Путин боится ракет НАТО в Харькове и Днепропетровске

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Путин боится ракет НАТО в Харькове и Днепропетровске

У России могут быть красные линии, касающиеся расширения НАТО, и речь в том числе идет о возможном вступлении Украины в Североатлантический альянс. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» заявил президент РФ Владимир Путин.

Он заявил, что расширение НАТО на восток и приближение его инфраструктуры к границам России «имеет практическое значение». Так, после вступления в альянс других стран Восточной Европы, Польши и Румынии, Соединенным Штатам удалось договориться о размещении там пусковых установок противоракет. По словам президента, они могут быть использованы не только в оборонительных целях. Путин отметил, что сейчас ракеты из пусковых установок в Польше и Румынии могут достигать центральной России за 15 минут.

«Представим себе, что Украина станет членом НАТО. Подлетное время от Харькова, скажем, или, не знаю, Днепропетровска до центральной части России, до Москвы, уменьшится до семи-десяти минут. Это для нас красная линия или нет?» — сказал он.

Президент РФ указал на то, что для Соединенных Штатов, к примеру, являлось неприемлемым размещение ракет на Кубе — такие попытки в годы Карибского кризиса делал Советский Союз. Это связано с тем, что от Кубы подлетное время до промышленного центра США, включая Вашингтон, составляет 15 минут. «А для того, чтобы такое подлетное время сократилось до семи-десяти минут, надо было бы разместить наши ракеты на южной границе Канады или на северной границе Мексики. Это для США красная линия или нет?» — задал он вопрос.

Путин уверяет, что как минимум 50% жителей Украины не хотят вступления страны в НАТО. «И это умные люди. Я говорю без всякой иронии. Не потому, что другие глупые. А потому, что те, кто не хотят, понимают, что они не желают оказаться на линии огня. Они не хотят быть разменной монетой и пушечным мясом», — сказал он.

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Источника приведенных данных президент РФ не назвал. Согласно результатам апрельского опроса, которые публиковал «Интерфакс-Украина», 64% украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО: 43% однозначно, и еще 21% — скорее поддерживают. 7% украинцев скорее не поддерживают вступление Украины в альянс, 12% — совсем не поддерживают, 12% — не имеют однозначного мнения по этому вопросу.

Владимир Путин, НАТО
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