Потеря транзита газа будет стоить Украине не менее 1,5 млрд долларов в год

Украина посчитала, сколько потеряет от остановки транзита газа из России. Это не менее 1,5 млрд долларов в год.

Об этом заявила в комментарии РБК-Украина директор по взаимодействию с госорганами и международными организациями Оператора ГТС Ольга Белькова.

Отметим, в России заявили, что «Северный поток-2» планируют достроить в этом году.

«Прямые убытки для украинской ГТС в случае отсутствия транзита составят не менее 1,5 млрд долларов в год. Но больше волнует, что в случае введения в эксплуатацию «Северного потока — 2» другая сторона захочет избавиться «конкурента», — сказала Белькова.

На данный момент «Газпром» поставляет газ в Европу через Украину по условиям транзитного контракта, который действует до 2024 года.