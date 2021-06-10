Потеря транзита газа будет стоить Украине не менее 1,5 млрд долларов в год

Украина посчитала, сколько потеряет от остановки транзита газа из России. Это не менее 1,5 млрд долларов в год.
Об этом заявила в комментарии РБК-Украина директор по взаимодействию с госорганами и международными организациями Оператора ГТС Ольга Белькова.
Отметим, в России заявили, что «Северный поток-2» планируют достроить в этом году.
«Прямые убытки для украинской ГТС в случае отсутствия транзита составят не менее 1,5 млрд долларов в год. Но больше волнует, что в случае введения в эксплуатацию «Северного потока — 2» другая сторона захочет избавиться «конкурента», — сказала Белькова.
На данный момент «Газпром» поставляет газ в Европу через Украину по условиям транзитного контракта, который действует до 2024 года.
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