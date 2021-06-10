Кабмин прогнозирует рост зарплат украинцев до 19 тысяч гривен

Кабинет министров Украины обнародовал Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы. В 2024 году средняя зарплата достигнет 19 тысяч гривен.

Постановление от 31 мая 2021 года № 586 размещено на Правительственном портале.

Документом предусмотрено, что среднемесячная заработная плата работников, брутто, составит: в 2022 году — 15 258 гривен, в 2023 году — 17 159 гривен, в 2024 году 19 063 гривен.

Ожидается, что номинальная зарплата, скорректированная на индекс потребительских цен, вырастет в 2022 году на 4,4%, в 2023 году — на 6,1%, в 2024 году — на 5,6%.

При этом продуктивность труда вырастет в 2022 году на 1,7%, в 2023 году — на 2,3%, гривен, в 2024 году — на 2,5%.

Напомним, согласно действующему прогнозу правительства, среднемесячная заработная плата в 2021 году составит 13 632 гривен.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в апреле 2021 года составила 13 543 гривен. За последний год (по сравнению с апрелем прошлого года) зарплата выросла на 29,8% (на 3 113 гривен).