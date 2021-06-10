Кабмин прогнозирует рост зарплат украинцев до 19 тысяч гривен

Кабинет министров Украины обнародовал Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы. В 2024 году средняя зарплата достигнет 19 тысяч гривен.
Постановление от 31 мая 2021 года № 586 размещено на Правительственном портале.
Документом предусмотрено, что среднемесячная заработная плата работников, брутто, составит: в 2022 году — 15 258 гривен, в 2023 году — 17 159 гривен, в 2024 году 19 063 гривен.
Ожидается, что номинальная зарплата, скорректированная на индекс потребительских цен, вырастет в 2022 году на 4,4%, в 2023 году — на 6,1%, в 2024 году — на 5,6%.
При этом продуктивность труда вырастет в 2022 году на 1,7%, в 2023 году — на 2,3%, гривен, в 2024 году — на 2,5%.
Напомним, согласно действующему прогнозу правительства, среднемесячная заработная плата в 2021 году составит 13 632 гривен.
Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в апреле 2021 года составила 13 543 гривен. За последний год (по сравнению с апрелем прошлого года) зарплата выросла на 29,8% (на 3 113 гривен).
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016
UA . ЯК МОЖУТЬ СВІДОМІ РУСИЧІ ПРЕЗИДЕНТСЬКУ ВЕРХОВНУ ПРОКУРОРСЬКУ КОНСТИТУЦІЙНУ СУДОВУ ПОЛІЦЕЙСЬКУ ІНФОРМАЦІЙНУ ВЛАДУ ДОВІРИТИ ВБИВЦЯМ СТА МІЛЬЙОНІВ РУСИЧІВ ЄВРЕЙЬКОРОСІЙСЬКОМУ КАГАЛУ ПУТІНУ З РОСІЯНАМИ ЗЕЛЕНСЬКОМУ З ЄВРЕЯМИ В ЗЕМЛІ І ВЛАДІ КИЇВСЬКОЇ РУСІ НЕВЖЕ РУСИЧІ СТАЛИ ЦІЛКОМ СЛІПІ І ГЛУХІ ДО ОБМАНУ В ПІДІГРІВАЄМОМУ ОБМАНОМ ДО КИПІННЯ МОЛОЦІ СМЕРТІ.........БОГ РУСЬ ЛЮДСТВО ДІТИ ВНУКИ.........