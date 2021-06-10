Жест из «Голодных игр» стал символом противников вакцинации

С тех пор как Китнисс Эвердин из книги «Голодные игры» Сьюзен Коллинз впервые подняла три пальца вверх, символизируя единство в борьбе против тирании, американские противники вакцинации от коронавируса взяли данный жест на вооружение в TikTok, передает Vice.

«Я обращаюсь ко всем братьям и сестрам, которые не сделали прививку от COVID», — поприветствовал единомышленников пользователь jrsayers.

Противники прививок от коронавируса подхватили тренд за сторонниками демократического движения в Азии. Теперь TikTok кишит видеороликами, на которых американцы поднимают три пальца вверх под мелодию Сойки-пересмешницы из фильма «Голодные игры».

«Приветствуя нас, вы становитесь на путь борцов за свободу. Мы не хотим идти за толпой», — поделилась 34-летний бизнес-консультант из Кентукки Аманда Берри.

«Можно сказать, что это отсылка к фильму „Голодные игры“, потому что Китнисс отстаивала то, во что верила. Ее жест стал громким заявлением, что она не собирается соответствовать тому, чего от нее хотело общество».

Впрочем, сторонники вакцины, несогласные с консервативно-настроенными юзерами TikTok, нанесли ответный удар в социальных сетях, так же подняв три пальца вверх в знак объединения.