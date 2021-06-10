«Северный поток — 2» начинают заполнять газом

Строительство первой нитки газопровода «Северный поток 2» технически завершено. В пятницу, 11 июня, начнутся работы по заполнению первой нитки газом, сообщили СМИ в пресс-службе Nord Stream 2 AG.

«Морская часть первой нитки «Северного потока 2» технически завершена. 4 июня была закончена трубоукладка, сегодня осуществлен захлест — уложенные со стороны России и Германии морские секции газопровода соединены между собой», — сообщили в пресс-службе. «С завтрашнего дня начинаются пусконаладочные работы по заполнению газопровода газом», — уточнили в компании.

Трубоукладочные работы по морской части второй нитки продолжаются, отметили там.