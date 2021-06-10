Рожкова планирует работать первым замглавы НБУ ближайшие 4 года

Екатерина Рожкова планирует оставаться на должности первого замглавы Национального банка Украины, как минимум, ближайшие четыре года.
«Впереди еще, как минимум, четыре года в НБУ. Я очень благодарна всем с кем работала и работаю за вашу гражданскую и профессиональную позицию, за принципиальность, за преданность делу. Несмотря на то, что иногда бывает сложно, я с оптимизмом смотрю в наше совместное с Нацбанком будущее», — написала она в Facebook в четверг.
Рожкова отметила, что работает в Нацбанке уже шесть лет.
Как сообщалось, 1 июля 2020 года глава НБУ Яков Смолий подал в отставку. Вместо него 16 июня Верховная Рада назначила экс-главу государственного Укргазбанка Кирилла Шевченко.
Из команды Смолия в составе правления Нацбанка на данный момент остались только Сологуб и Рожкова.
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