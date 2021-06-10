Перед саммитом НАТО Столтенберг позвонил Зеленскому

Генсек НАТО Йенс Столтенберг провел в четверг телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в преддверии саммита НАТО, в ходе которого обсудил ситуацию с безопасностью в Украине и выразил поддержку реформам в нашей стране.
«Переговорил с Зеленским, президентом нашего ценного партнера Украины. Мы обсудили предстоящий саммит НАТО, ситуацию в сфере безопасности в регионе и неприемлемое наращивание сил Россией. Я подчеркнул нашу последовательную политическую и практическую поддержку Украине и поддержал реформы в этой стране», — написал генсек в Twitter.
Саммит 30 стран, входящих в НАТО, состоится 14 июня в штаб-квартире альянса в Брюсселе. В нем примет участие президент США Джо Байден.
Среди основных тем встречи - агрессивные действия России и международные изменения в сфере безопасности, связанные с усилением Китая.
Участники саммита также обсудят ситуацию в Беларуси.
Нынешний саммит станет рекордно коротким за почти 20 лет. Он будет состоять из одной рабочей сессии, продолжительность которой составит 2,5 часа.
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