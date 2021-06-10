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Ударивший Макрона француз уже получил тюремный срок

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Ударивший Макрона француз уже получил тюремный срок
Фото: REUTERS

За пощечину президенту Франции 28-летний мужчина получил четыре месяца реального заключения и два года условно, в ходе которых он будет обязан проходить консультации с психологом

Суд приговорил мужчину, ударившего президента Франции Эмманюэля Макрона, к четырем месяцам заключения. Об этом сообщает BFM.

Прокуратура Франции требовала для него 18 месяцев заключения с пятилетним ограничением в праве иметь оружие. Суд, однако, назначил нападавшему четыре месяца тюрьмы, а еще 14 заменил наказанием в виде двух лет условно. В течение этих двух лет он будет обязан работать или проходить обучение, а также получать психологическую помощь и не совершать никаких новых правонарушений.

Инцидент с пощечиной произошел 8 июня, во время визита Макрона в департамент Дром. Президент Франции подошел к собравшимся у ограждения, чтобы пожать им руки. Но один мужчина, после того как Макрон подал ему руку, внезапно выкрикнул боевой клич французский рыцарей Средневековья «Монжуа Сен-Дени!» и «долой макронизм», после чего ударил его в лицо. Охрана немедленно задержала нападавшего.

Депутат Эрик Кокерель заявил, что ударивший Макрона мужчина выкрикнул лозунг, популярный среди ультраправых монархистов. С такими же словами на депутата напали несколько лет назад представители движения Action Française.

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Как позднее стало известно, удар нанес 28-летний Дэмиен Тарел. Кроме него полиция также задержала мужчину, снимавшего происходящее на видео. Источники телеканала BFM рассказали, что при обыске дома у этого подозреваемого нашли незарегистрированное огнестрельное оружие и книгу Адольфа Гитлера.

Сам французский лидер считает нападение на него единичным инцидентом, который не должен отвлекать от более важных проблем, и рекомендует обществу не уделять слишком большое внимание подобного рода попыткам перехватить повестку. Макрон не стал подавать иск к нападавшему, назвав его поступок «глупым».

Франция, Эммануэль Макрон
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