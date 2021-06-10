Европарламент принял резолюцию о жестких санкциях против Беларуси

В четверг, 10 июня, Европарламент принял резолюцию об усилении давления на белорусские власти. В пользу резолюции проголосовали 626 депутатов, 16 высказались против, 36 воздержались. Соответствующие результаты приведены в протоколе голосования Европарламента.
В тексте резолюции депутаты призвали Беларусь немедленно освободить журналиста Романа Протасевича и его девушку Софью Сапегу, а также всех политических заключенных в Беларуси. Ранее в ЕС указывали, что в тюрьмах страны содержатся около 450 политических заключенных. Законодатели сочли задержание рейса Ryanair с Протасевичем и Сапегой на борту актом государственного терроризма.
В резолюции также содержится призыв в самое ближайшее время принять меры по ужесточению санкционного прессинга в отношении Беларуси. Ограничения предлагается ввести против государственных и частных компаний, которые контролируются властями страны или связаны с ними. Санкции призвано применить и в отношении нефтяной отрасли, а также против сталелитейной, калийной и деревообрабатывающей промышленности.
Кроме того, депутаты предложили прекратить финансировать белорусские государственные банки и рассмотреть возможность приостановки участия Беларуси в системе SWIFT. Помимо прочего, евродепутаты высказались за лишение белорусского государственного телевидения прав на трансляцию матчей чемпионата Европы по футболу.
Наконец, депутаты призвали провести расследование с целью выяснить, играла ли Россия роль в «террористических атаках, за которыми стоит белорусский режим».
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель анонсировал серию ограничительных мер против Минска. Они предусматривают запрет для белорусской авиации на транзитные пролеты через территорию ЕС и посадку в аэропортах стран — участниц Евросоюза. Кроме того, в отношении Беларуси будут приняты санкции, которые могут коснуться не только отдельных физических лиц и компаний, но и целых секторов экономики, отметил Боррель. Дипломат уточнил, что меры будут рассмотрены на совете глав МИД ЕС, который состоится на следующей неделе.
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