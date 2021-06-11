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Украинцы все еще готовы голосовать за Зеленского

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Украинцы все еще готовы голосовать за Зеленского

Действующий президент Украины Владимир Зеленский получил бы наибольшую поддержку на выборах главы государства, если бы они проходили в начале июня, собрав 30,6% голосов определившихся со своим выбором украинцев, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии 1-7 июня.

При этом за пятого президента Украины (2014-2019), лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко проголосовало бы 17,4% определившихся респондентов, а за экс-премьера, лидера Всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлию Тимошенко — 12,7%. За лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко проголосовали бы 10,6% определившихся, за лидера партии «Сила и честь» Игоря Смешко — 8,1%.

За экс-премьера, лидера «Украинской стратегии» Владимира Гройсмана проголосовали бы 5,8% определившихся, экс-нардепа Евгения Мураева — 5,5%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко — 4%, лидера «Украинской перспективы» Александра Вилкула — 1,5%, лидера партии «Голос» Киру Рудик — 0,5%. Остальные кандидаты набрали бы меньше голосов, 3,2% (среди определившихся) вместе взятых.

Кроме того, 11,7% опрошенных заявили, что не пошли бы на выборы, 2,1% намерены испортить бюллетень или вычеркнуть всех кандидатов, 10,8% затруднились с ответом, а 0,4% отказались отвечать.

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В КМИС отмечают рост рейтинга Тимошенко на 0,8 процентных пункта, Бойко (на 1), Гройсмана, Мураева (по 0,5), Вилкула (0,3) и Рудик (0,4) за последние две недели с момента проведения последнего аналогичного социсследования 16-22 апреля. За это же время зафиксировано снижение рейтинга Зеленского на 0,8 процентных пункта, Порошенко (на 0,7) и Смешко (на 2,3).

опрос, Владимир Зеленский
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