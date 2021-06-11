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В Раду могут пройти сразу восемь партий, - опрос КМИС

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В Раду могут пройти сразу восемь партий, - опрос КМИС

Пять политических партий преодолели бы 5%-ный проходной барьер на выборах в Верховную Раду, если бы они проходили в начале июня, еще три собрали бы по 4,2% голосов, что дает им высокие шансы на прохождение в парламент, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии 1-7 июня.

За партию «Слуга народа» проголосовали бы 20,3% определившихся с выбором украинцев, за «Европейскую солидарность» — 18,5%, за Всеукраинское объединение «Батькивщина» — 12%, за партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 11,9%, за «Силу и честь» — 7,2%. По 4,2% голосов определившихся респондентов собрали бы партии «Украинская стратегия Гройсмана», «Оппозиционный блок» и Радикальная партия.

За «Граждансую позицию» проголосовало бы 3,5% определившихся, за Партию Шария — 3,4%, за партии «Удар» и «Голос» — по 2,1%, за Всеукраинское объединение «Свобода» — 1,8%, за Объединение «Самопомич» — 1,5%, за партию «ПроПозиция» — 1,1%, за «Национальный корпус» — 0,9%, за партию «За будущее» — 0,8%, за другие партии вместе взятые — 0,5%.

Кроме того, 16,2% опрошенных заявили, что не пошли бы на выборы, 2,3% намерены испортить бюллетень или вычеркнуть всех кандидатов, 10,8% затруднились с ответом, а 0,6% отказались отвечать.

В КМИС отмечают рост рейтинга «Европейской солидарности» и «Батькивщины» на 0,8 и 1,8 процентных пункта соответственно за последние две недели с момента проведения последнего аналогичного социсследования 16-22 апреля. Также отмечается рост рейтинга «Украинской стратегии Гройсмана» на 0,3% процентных пункта, «Оппозиционного блока» (на 0,9), Радикальной партии (на 0,1), «Голоса» (на 0,5) и «ПроПозиции» (на 0,4).

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За это же время зафиксировано снижение рейтинга «Слуги народа», ОПЗЖ и партии «Сила и честь» на 1, 0,3 и 0,4 процентных пункта соответственно. Также отмечается снижение рейтинга «Гражданской позиции» и «Нацкорпуса» (на 0,2 процентных пункта), «Удара» (на 0,7), «Самопомочи» (на 0,5), партии «За будущее» (на 0,6).

Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров среди 2003 респондентов старше 18 лет, проживающих во всех подконтрольных правительству регионах Украины.

Верховная Рада, опрос
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