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«Голос», «Цензор», «Миротворец»: кого и что финансирует контрабандист Куршутов из «офиса Грановского»

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«Голос», «Цензор», «Миротворец»: кого и что финансирует контрабандист Куршутов из «офиса Грановского»

Потеряв Сергея Притулу и часть депутатов, партиия «Голос» лишится западного финансирования. Но по словам источника «Вестей», бюджет команда депутатов Сергея Рудыка и Ярослава Железняка нашла и без посольств. Помогает им депутат Киевсовета и бывший глава таможни Максим Нефедов вместе с Сеяром Куршутовым, попавшим ранее в список «украинских контрабандистов» СНБО.

«Судя по всему, финансирование идет через Нефедова, у которого связи с Сеяром Куршутовым. Также есть связи с Виктором Пинчуком, группа Рудык голосовала за вопрос по металлолому в его интересах. У этой группы также есть договоренности с Кличко в Киевсовете, это также монетизируется», — говорит источник издания.

Сеяра Куршутова называют одним из «королей» контрабанды страны. И этот статус он получил при прошлой власти, когда возглавил так называемых «Офис контрабанды» Александра Грановского. С его помощью финансировалась политическая деятельность Петра Порошенко и его соратников. После смены власти, дела у Куршутова шли попрежнему хорошо, благодаря упомянутому выше Нефедову. Позже последовали кадровые чистки на таможне и санкции СНБО, но имеющиеся финансовые запасы Куршутова от этого не пострадали.

Сегодня «контрабандист» совместно со своими политическим соратника, похоже, ведёт политические проекты и строит новые планы. Помимо «Голоса» он также имеет отношение к финансированию ряда СМИ и даже базы «Миротворец», сообщает «Информатор».

В частности, Куршутов, по словам Тимофея Милованова спонсирует сайт «Цезор.нет». Главред портала Юрий Бутусов это утверждение убедительно опровергнуть не смог.

В последнее время «Цензор» был инициатором сразу нескольких информационно-политические скандалов против власти. С Бутусова, к примеру, началась волна именуемая «вагнергейтом» в отношении ОП и Андрея Ермака, а также «слив» против Минобороны и ВСУ о «расколе и хаосе в армии».

В Харькове, например, политические интересы Куршутова совпадают с интересами Арсена Авакова. И там он совместно с соратником министра МВД Всеволодом Кожемякой, по некоторым данным, спонсирует местное издание «Харьков.Тудей». Портал активно поддерживает Игоря Терехова и снова таки критикует власть в лице местных «слуги народа».

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Вообщем, Куршутов, хоть и попал под санкции СНБО как один из «королей контрабанды», источником средств для лоббизма интересов команды Порошенко-Грановского быть не перестал. А его растущие амбиции в сфере политических и информационных провокаций указывают на попытки вернуть себе со временем прежние позиции, в том числе, на украинской таможне.

контрабанда, Миротворец, Голос, Сеяр Куршутов
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