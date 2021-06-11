Tesla представила самый быстрый электрокар в мире

Компания Tesla представила особую версию обновленного электрокара Model S под названием Plaid. Как сообщает InsideEVs, первые экземпляры новинки уже отправлены клиентам. Цены на лифтбек стартуют от $129 990.

Машина оснащается сразу тремя электрическими моторами. Суммарная мощность автомобиля — 1020 лошадиных сил. Разгон до сотни занимает у электрокара всего 2 секунды. Максимальная скорость — 321 км в час.

Запас хода у лифтбека составляет 627 километров. Пополнить заряд батарей на 300 км пути можно за 15 минут.

Лифтбек Model S, вставший на конвейер в 2012 году и выпускающийся по сей день, пережил программу обновления в конце января 2021 года. Идентичные изменения получил и кроссовер Model X. Главные перемены произошли в салоне машины. Обновленный электрокар получила 17-дюймовый дисплей с разрешением 2200 × 1300. Благодаря мощному бортовому компьютеру на экране можно поиграть в большинство современных игр.

Ранее стало известно, что компания Tesla решила отказаться от выпуска топовой модификации Plaid+ обновленного электрокара Model S. Новинка должна была стать самой дальнобойной и мощной версией этой модели. По словам главы Tesla Илона Маска, в этой версии «нет необходимости, поскольку обычный Plaid достаточно хорош».