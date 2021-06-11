Псаки рассказала про «Игру престолов» в Белом доме при Трампе

После окончания президентского срока Дональда Трампа в Белом доме стало меньше драматичных событий, похожих на события в сериале «Игра престолов». Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает издание The Hill.
«Здесь сейчас не так много драматичных событий в духе „Игры престолов“, из-за чего создается впечатление, что произошел некий... сдвиг по сравнению с последними четырьмя годами», — отметила Псаки. По ее словам, многие сотрудники Белого дома давно работают с Байденом, и это создало другую атмосферу в администрации президента.
«Культура этого Белого дома заключается в том, чтобы опустить голову, начать работать, делать свое дело и быть частью команды», — подчеркнула пресс-секретарь.
Во время президентского срока Трампа американский публицист Майкл Вулф выпустил книгу «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа». Автор утверждал, что его издание основано на интервью с действующими на тот момент и бывшими сотрудниками администрации Трампа. В частности, в книге говорилось, что команда республиканца с самого начала не собиралась выигрывать президентские выборы и не знала, что делать, когда республиканец все-таки победил. Трамп назвал автора книги «психически больным».
В 2018 году редактор газеты The Washington Post Боб Вудворд написал книгу «Страх: Трамп в Белом доме», в которой раскрывались детали «мучительной жизни» в Белом доме при Трампе.
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