Бывший помощник Путина предложил «вернуть» Украину силой

Бывший помощник президента России Владислав Сурков заявил, что Украину можно «вернуть» только силой, уточнив, что сила бывает разная. Об этом он сообщил Telegram-каналу WarGonzo.
«Конечно, силой. Силой! Сила бывает разная, не только военная. Есть еще сила спецслужб, она другая. Есть сила так называемая мягкая, пресловутый термин, но она тоже существует. Есть сила экономического влияния, политического влияния», — указал Сурков.
По его мнению, сегодня Россия выигрывает на международном поле, а вот от Украины мир «реально устает».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина относится к «русскому миру». «Культурные связи, исторические связи, общие корни отрицать было бы большой глупостью», — сказал он.
Отвечая на вопрос о том, что Россия планирует предпринять для защиты русского мира, пресс-секретарь президента РФ отметил, что Москва намерена использовать средства мягкой силы.
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