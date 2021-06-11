В непризнанной ЛНР заявили о нападении «украинских диверсантов» и пяти погибших

Пятеро боевиков непризнанной Луганской народной республики (ЛНР) были убиты в результате нападения «украинской диверсионной группы» на наблюдательный пост так называемой Народной милиции в районе населенного пункта Голубовское. Об этом говорится в заявлении Народной милиции ЛНР, опубликованном в пятницу.
«11 июня диверсионной группой отдельного центра специальных операций „Запад“ на наблюдательном посту Народной милиции в районе населенного пункта Голубовское Луганской народной республики были хладнокровно убиты пятеро ополченцев. Не исключено, что целью данной провокации является вызов ответного огня со стороны подразделений народной милиции для их последующего обвинения в нарушении минских договоренностей и активизации боевых действий», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства сепаратистов.
«Наши военнослужащие застрелены выстрелами в голову с использованием специального вооружения. При этом один из них убит выстрелом, сделанным из снайперской винтовки иностранного производства. Остальные расстреляны в упор украинской диверсионной группой, проникшей на территорию поста», — добавили там.
Отметим, что пресс-центре штаба операции Объединенных сил ничего об этом не сообщается. Там заявляли только, что российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня с начала пятницы, осколочное ранение несовместимое с жизнью получил один украинский военный.
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