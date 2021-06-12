В Беларуси запретят публиковать фото людей без их согласия

Гражданский кодекс Беларуси дополнят статьей, предусматривающей запрет на публикацию фотографий людей, если изображенный на кадрах не давал на это согласия. Об этом сообщил министр юстиции страны Олег Слижевский в эфире телеканала «СТВ».

«Эта статья предусматривает, что изображение гражданина, его фотография не может распространяться, передаваться без согласия самого гражданина. За исключением тех случаев, если это не общая какая-то фотография, в общедоступном общественном месте», — пояснил глава Минюста.

В конце мая президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, запрещающий освещать несогласованные акции протеста в прямом эфире.

Соответствующий запрет будет распространяться в том числе на сотрудников СМИ, журналистам также запрещается выступать в качестве организаторов или участников таких акций.

Также Лукашенко подписал документ, запрещающий размещение результатов опросов общественного мнения, проведенных без получения необходимой аккредитации.