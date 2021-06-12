В июне в Украине будет 3,9 миллиона доз COVID-вакцины

Украина в июне нынешнего года будет иметь 3,9 млн доз вакцин от коронавируса.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью НВ.

По его словам, сейчас поставки вакцин продолжаются.

«На данный конкретный момент времени я сейчас не скажу цифру, но в июне со всеми поставками, которые у нас доезжают, то это будет 3,9 миллиона доз вакцины. Просто почему я не говорю сейчас? Потому что у нас начался привоз Pfizer, из 473 тысяч доз уже было две поставки по 117 тысяч доз, и за средства государственного бюджета также закуплена вакцина Pfizer, 500 тысяч доз. Она начала приезжать, каждую среду они поставляют около 60 тысяч доз,поэтому просто сейчас не скажу точно, сколько приехало из этой партии», — сказал Ляшко.

Отметим, что по состоянию на 12 июня в лист ожидания вакцинации против COVID-19 записались 678 522 человека.

По данным Минздрава, с начала кампании по вакцинированию в Украине привито 1 430 992 человека, из них получили 1 дозу 1 430 990 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы 230 420 человек. Всего проведено 1 661 410 прививок.