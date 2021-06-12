В июне в Украине будет 3,9 миллиона доз COVID-вакцины

Украина в июне нынешнего года будет иметь 3,9 млн доз вакцин от коронавируса.
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью НВ.
По его словам, сейчас поставки вакцин продолжаются.
«На данный конкретный момент времени я сейчас не скажу цифру, но в июне со всеми поставками, которые у нас доезжают, то это будет 3,9 миллиона доз вакцины. Просто почему я не говорю сейчас? Потому что у нас начался привоз Pfizer, из 473 тысяч доз уже было две поставки по 117 тысяч доз, и за средства государственного бюджета также закуплена вакцина Pfizer, 500 тысяч доз. Она начала приезжать, каждую среду они поставляют около 60 тысяч доз,поэтому просто сейчас не скажу точно, сколько приехало из этой партии», — сказал Ляшко.
Отметим, что по состоянию на 12 июня в лист ожидания вакцинации против COVID-19 записались 678 522 человека.
По данным Минздрава, с начала кампании по вакцинированию в Украине привито 1 430 992 человека, из них получили 1 дозу 1 430 990 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы 230 420 человек. Всего проведено 1 661 410 прививок.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016