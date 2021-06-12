В ДНР назвали количество жителей, получивших российское гражданство

Число жителей непризнанной Донецкой народной республики (ДНР), получивших гражданство России в упрощенном порядке, превысило 260 тыс. человек. Об этом заявил в субботу «глава» ДНР Денис Пушилин.

«Более 260 тысяч жителей нашей республики на данный момент получили российский паспорт. Вместе с Луганской народной республикой это — более полумиллиона человек», — приводит слова Пушилина Донецкое агентство новостей (ДАН), подконтрольное сепаратистам.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». Документ упрощает процесс получения российских паспортов жителями так называемых ДНР и ЛНР.

Выдача документов производится в Ростовской области РФ.