В ДНР назвали количество жителей, получивших российское гражданство

Число жителей непризнанной Донецкой народной республики (ДНР), получивших гражданство России в упрощенном порядке, превысило 260 тыс. человек. Об этом заявил в субботу «глава» ДНР Денис Пушилин.
«Более 260 тысяч жителей нашей республики на данный момент получили российский паспорт. Вместе с Луганской народной республикой это — более полумиллиона человек», — приводит слова Пушилина Донецкое агентство новостей (ДАН), подконтрольное сепаратистам.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». Документ упрощает процесс получения российских паспортов жителями так называемых ДНР и ЛНР.
Выдача документов производится в Ростовской области РФ.
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