Британия ведет переговоры о строительстве в стране заводов по выпуску автомобильных аккумуляторов

Власти Великобритании участвуют в переговорах с рядом компаний с целью строительства заводов по производству аккумуляторов для электромобилей на территории королевства. Об этом сообщила в среду газета Financial Times.
«Компании Ford, Nissan, LG, Samsung, Britishvolt и InoBat Auto ведут переговоры с правительством Великобритании и местными органами власти по вопросу финансовой поддержки и будущего расположения заводов», — говорится в публикации. В ней приводятся слова источника в правительстве Великобритании о «тесном сотрудничестве с инвесторами и автомобилестроителями с целью продвижения планов массового производства аккумуляторов в Соединенном Королевстве».
Британский премьер Борис Джонсон ранее представил план так называемой зеленой промышленной революции, который предусматривает в том числе введение запрета на продажу новых легковых автомобилей и фургонов с бензиновыми и дизельными двигателями к 2030 году. Это на 10 лет раньше, чем планировалось изначально.
Компания Nissan решила построить крупный завод по выпуску аккумуляторов в Сандерленде в соответствии с планом превращения Великобритании после ее выхода из Евросоюза в крупнейший центр производства электромобилей за пределами Японии.
Целый ряд ведущих мировых автомобилестроителей уже объявил о переходе в ближайшие годы на выпуск электрокаров. Американская компания General Motors рассчитывает сделать это к 2035 году. В ближайшие годы переориентироваться на производство таких транспортных средств намерены британские Jaguar Land Rover и Bentley Motors.
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