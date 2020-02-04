В Британии запретят продажу машин с бензиновыми двигателями

Правительство Великобритании намерено ввести запрет на продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, которые работают на бензине или дизельном топливе, к 2035 году, сообщил офис премьер-министра Бориса Джонсона. Даунинг-стрит допускает, что ограничения могут вступить в силу даже раньше, если более быстрый переход на электромобили окажется возможным. Не исключается, что запрет коснется и продаж гибридных автомобилей.
Британские власти объявили о переносе срока введения ограничений в преддверии церемонии запуска 26-й конференции ООН по климату, которая пройдет в ноябре в Глазго. По словам Джонсона, Британия намерена добиться нулевого уровня вредных выбросов в атмосферу к 2050 году: «2020-й должен стать годом, когда мы развернем волну глобального потепления: это будет год, когда мы выберем более чистое и зеленое будущее для всех», — цитирует заявление премьер-министра его офис. По словам министра транспорта Великобритании Гранта Шаппса, правительство реализует программу повышения распространенности электромобилей стоимостью 1,5 млрд фунтов стерлингов и она показывает результаты: в прошлом году полностью электрические автомобили продавались в стране каждые 15 минут.
Впервые о намерении отказаться от реализации новых автомобилей, работающих на топливе, правительство Великобритании объявило в июле 2017 года. Тогда планировалось, что запрет вступит в силу к 2040 году. Аналогичное обещание тогда дало и правительство Франции. Швеция решила запретить продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2030 году.
По данным Greenpeace, отказаться от бензиновых и дизельных двигателей постепенно планируют также Испания, Дания, Финляндия, Норвегия, Нидерланды, Ирландия, Словения и Израиль. Во многих городах мира уже действуют ограничения на въезд для двигателей старых экологических стандартов.
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