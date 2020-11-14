В Великобритании уже к 2030 запретят продажу бензиновых и дизельных машин

Власти Великобритании планируют запретить продажу новых легковых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями к 2030 году. Как сообщила в субботу газета Financial Times, с соответствующим заявлением на следующей неделе выступит премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.
Изначально британское правительство собиралось ввести этот запрет к 2040 году, однако в феврале глава кабмина заявил о намерении «положить конец продаже новых легковых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями еще раньше, к 2035 году». Теперь, как утверждают источники газеты, власти намерены отказаться от продажи в стране данных машин уже к концу текущего десятилетия.
При этом, по сведениям издания, гибридные автомобили, в которых совместно используются двигатель внутреннего сгорания и электродвигатель, попадут в список запрещенных лишь в 2035 году, как и предполагалось ранее.
Financial Times подчеркнула, что объявление о запрете продажи с 2030 года новых бензиновых и дизельных машин будет сделано для того, чтобы уже сейчас подтолкнуть автовладельцев переходить на более экологичные транспортные средства. Ожидается, что в 2021 году правительство выделит £500 млн ($660 млн) для расширения сети зарядных станций для электромобилей. Как отметила газета, популярность электрокаров в королевстве растет из года в год, однако на данный момент спрос на них гораздо ниже, чем на другие машины: в прошлом месяце их продажи составляли лишь 7% от общего числа.
Принимая подобные решения, британское правительство стремится добиться к 2050 году нулевого выброса парниковых газов антропогенного происхождения. Лондон взял курс на сокращение объема выброса парниковых газов в 2019 году, разработав программу под названием «Чистый ноль». Предполагается, что королевство поэтапно будет переходить на такие способы производства и ведения жизнедеятельности, при которых вредные выбросы в атмосферу будут неуклонно уменьшаться.
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