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Глава набсовета «Нафтогаза» инициировала отстранение главы правления Витренко

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Глава набсовета «Нафтогаза» инициировала отстранение главы правления Витренко

Глава наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» Клэр Споттисвуд инициировала отстранение главы правления Юрия Витренко из-за предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

«Я созвала внеочередное заседание наблюдательного совета, чтобы обсудить отстранение председателя правления. В целях обеспечения соблюдения высоких стандартов надлежащего корпоративного управления я считаю, что такое отстранение отвечает интересам „Нафтогаза“ и Украины», — говорится в заявлении Споттисвуд.

По ее словам, после обнародования НАПК предписания Кабинету министров отменить решение назначить главой «Нафтогаза» Витренко она обсудила сложившуюся ситуацию с акционером компании — КМУ, премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой Минюста Денисом Малюськой.

«Премьер-министр Украины обязался принять окончательное решение, в том числе решить вопрос о прекращении срока действия контракта с Юрием Витренко, как требуется, в течение 10 рабочих дней с 15 июня 2021 года», — отметила Споттисвуд.

Она отметила, что Витренко отказался добровольно приостановить исполнение своих обязанностей на этот период. Он также не стал проводить какие-либо консультации с членами правления или набсовета о своем решении обжаловать предписание НАПК.

«Наблюдательный совет приветствует немедленные шаги премьер-министра Украины и КМУ относительно срочного и окончательного решения этого важного вопроса», — резюмируется в заявлении.

Как сообщалось, НАПК в предписании потребовало отменить как незаконные пункты 8 и 9 распоряжения правительства № 370-р, согласно которому Витренко избран и назначен председателем правления НАК «Нафтогаз Украины».

В НАПК отмечают, что закон «О предотвращении коррупции» предусматривает, что после увольнения лица с публичной службы в течение года нельзя принимать участия в руководстве организациями, на которые можно было влиять при работе на государство. При этом такое ограничение действует независимо от того, сколько лицо работало в должности до увольнения.

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По данным проведенного НАПК мониторинга, Витренко в должности и.о. министра энергетики в период с 21 декабря 2020 года по 28 апреля 2021 года системно участвовал в подготовке решений по деятельности «Нафтогаза».

В свою очередь, в пресс-службе «Нафтогаза» отметили, что предписание НАПК является предвзятым и будет оспорено в судебном порядке. В НАК также сообщили, что отсутствие нарушений норм закона при заключении трудового контракта с Витренко подтверждено выводом Института государства и права им.Корецкого.

Как сообщалось, с 29 апреля 2021 года на должность главы правления НАК «Нафтогаз Украины» вместо Андрея Коболева назначен Витренко.

Нафтогаз України, Юрий Витренко
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