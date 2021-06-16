Войти
Байден заявил, что США и РФ не настроены на конфликт
дружба народов
Байден заявил, что США и РФ не настроены на конфликт
Зеленский ветировал закон про недостоверное декларирование
официально
Зеленский ветировал закон про недостоверное декларирование

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

приватизация
RSS

Правительство утвердило условия конкурса по продаже ОГХК

697
Правительство утвердило условия конкурса по продаже ОГХК

Правительство Украины утвердило условия конкурса по продаже ЧАО «Объединенная горно-химическая компания» (ОГХК) со стартовой ценой 3,7 млрд грн.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в правительстве, соответствующее решение Кабинет министров принял на заседании в среду.

Ранее в этот день Фонд госимущества на форуме «Украина.30» анонсировал проведение этого конкурса на август этого года.

Как пояснил глава ФГИ Дмитрий Сенниченко в кулуарах форума, Фонд внес необходимые документы правительству 27 апреля. «Мы свою работу сделали. Как только Кабмин примет решение, от этого момента пойдет два месяца до аукциона», — отметил Сенниченко.

ГП «Объединенная горно-химическая компания» начало фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов Вольногорского горно-металлургического комбината (ВГМК, Днепропетровская обл.) и Иршанского горно-обогатительного комбината (ИГОК, Житомирская обл.). Затем было преобразовано в ПАО, а после — в ЧАО.

Правительство в августе 2016 года отнесло ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. Ее сроки несколько раз откладывали, в последний раз — в связи с коронакризисом и карантином. Аукцион по приватизации ОГХК ранее был запланирован на конец первого — начало второго квартала 2021 года. Готовит ОГХК к приватизации «BDO корпоративные финансы» в составе консорциума Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine и Asset Expertise, договор с которым был подписан в сентябре 2018 года.

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира и является одним из крупнейших в мире производителей титанового сырья, занимая 4% мирового рынка. Основные рынки сбыта — ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки. Компания добывает руду для производства 20 тыс. тонн титана в год.

Среди финансовых условий приватизационного конкурса: инвестировать не менее 400 млн грн в модернизацию предприятия и выплатить дивиденды государству за 2020/2021 годы, если они не будут уплачены до момента продажи. Среди других условий: не увольнять работников в течение 6 месяцев и обеспечить социальные гарантии перед работниками, предоставлять воду коммунальным предприятиям-потребителям.

Читайте также: Гендиректора «Укрпошты» теперь будет назначать набсовет компании без конкурса

Глава ФГИ уточнял, что договоры о неразглашении подписаны с более чем 10 потенциальными покупателями, в том числе из Индии, Турции США, Японии, Австралии и Сингапура.

ОГХК в 2020 году увеличило чистую прибыль в 4,2 раза по сравнению с 2019 годом — до 369,18 млн грн, чистый доход за прошлый год сократился на 11,5% — до 3 млрд 127,63 млн грн.

Кабмин, ОГХК
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 16 июня 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Василий Фурман
Василий Фурман
член Совета НБУ

Валютний курс - чергові випробування чи період відносної стабільності

Багато запитань зараз у суб’єктів господарювання та громадян: що відбувається з курсом гривні? Що змінилося в політиці НБУ на валютному ринку у зв’язку з посиленням курсу гривні. Відповідь проста - НБУ жодним чином не змінює своїх підходів до валютної політики.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Банковой остаётся думать-гадать в координатах «зрада — перемога»

Главным событием текущей недели в мировой повестке дня, несомненно, является встреча президентов США и РФ – Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве. Миллионы людей будут вчитываться и пытаться расшифровать каждое слово... Самое смешное, что на Банковой точно так же будут думать-гадать в координатах «зрада – перемога», о чем же все-таки они там договорились.
Михаил Чаплыга
Михаил Чаплыга
политтехнолог, блогер

Настоящая дипломатия – это не «ла-ла-ла»

16 июня состоится встреча Байдена и Путина. Миллионы людей во всем мире будут слушать заявления Байдена и Путина, будут вчитываться с строки пресс-релизов и пытаться понять - о чем говорили? И о чем договорились? Вы удивитесь, но в Офисе президента будут точно так же гадать «на кофейной гуще».
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016