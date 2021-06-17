В Запорожье водитель получил за год 109 админпротоколов за вождение пьяным и без прав

В Запорожской области полицейские составили на водителя 109 административных материалов в течение 12 месяцев, сообщает пресс-служба патрульной полиции области.

«С мая 2020 года по июнь 2021 года запорожские патрульные составили на 30-летнего водителя транспортного средства Renault Megane 54 протокола по ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП и вынесли 55 постановлений по ч. 4 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) КУоАП», — указывается в сообщении в соцсети Facebook.

В полиции напомнили, что за первый в году случай вождения в пьяном виде водителей ожидает штраф в 17 тыс. грн и лишение права вождения на 1 год, за повторное нарушение — штраф 34 тыс. грн и лишение прав на 3 года. За третье нарушение за год штраф составляет 51 тыс. грн и лишение права управлять автомобилем на 10 лет.